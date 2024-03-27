Massa dari Pimpinan Nasional Konfederasi Ketum Seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Mereka menyuarakan 4 tuntutan utama dalam sebuah spanduk merah yang dibawa dan dipasang di sekitar mobil orasi. Salah satunya adalah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan sidang sengketa Pemilu 2024 dengan netral tanpa ada campur tangan dari pemerintah yang sedang berkuasa.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

