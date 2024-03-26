Ustaz KH. M. Dimyati Fanani, S.Ag., M.M., CI-RHI menceritakan, bahwa Ramadhan adalah bulan yang spesial Allah SWT. ciptakan, pada bulan ini ketaatan serasa mudah dilakukan dan kemaksiatan pun berkurang.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, “Maukah aku kabarkan tentang karakter manusia yang api neraka tidak mau melahapnya”, para sahabat Nabi dengan penuh semangat menjawab “Tentu kami mau ya Rasulallah”.

Nabi bersabda: ‘’Ala Haiyan (memiliki kendali diri,) Layyinin (lembut tutur kata & perbuatannya), Qoribin (dekat dengan sesamanya), Sahlin (mempermudah urusan).

Produser: Vincentius Camar

(fru)

