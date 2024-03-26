Tim Satgas Pangan Sidoarjo dan BPOM tegur sejumlah pengelola supermarket di Sidoarjo. Mereka melakukan razia makanan dan minuman di selama bulan Ramadan.

Hampir seluruh makanan dan minuman kemasan yang laku keras di pasaran diperiksa satu per satu baik kemasan maupun kualitasnya. Tak ditemukan makanan atau minuman yang kedaluwarsa.

Namun, petugas menemukan adanya kemasan makanan yang penyok serta tidak adanya petunjuk waktu expired pada jenis makanan frozen food. Razia makanan dan minuman ini sengaja digelar sebagai upaya untuk memastikan makanan dan minuman yang aman dikonsumsi.

Reporter: Pramono Putra

Produser: Reza Ramadhan

