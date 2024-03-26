...

Jelang Lebaran, Petugas Razia Makanan dan Minuman di Supermarket Sidoarjo

Pramono Putra, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 21:30 WIB
Tim Satgas Pangan Sidoarjo dan BPOM tegur sejumlah pengelola supermarket di Sidoarjo. Mereka melakukan razia makanan dan minuman di selama bulan Ramadan.
 
Hampir seluruh makanan dan minuman kemasan yang laku keras di pasaran diperiksa satu per satu baik kemasan maupun kualitasnya. Tak ditemukan makanan atau minuman yang kedaluwarsa.
 
Namun, petugas menemukan adanya kemasan makanan yang penyok serta tidak adanya petunjuk waktu expired pada jenis makanan frozen food. Razia makanan dan minuman ini sengaja digelar sebagai upaya untuk memastikan makanan dan minuman yang aman dikonsumsi.
 
Reporter: Pramono Putra
Produser: Reza Ramadhan

