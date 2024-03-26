Tanggul Kalibaru di Pertigaan Hek, Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jaktim kembali meluap. Para pengendara memaksakan diri untuk melintasi jalan secara pelan-pelan, Senin (25/3) malam.

Pada penutup pembatas besi proyek di pinggiran Kalibaru terlihat air begitu deras tumpah ke jalan. Sebelumnya, luapan air di Tanggul Kalibaru ini sempat surut pada Senin (25/3) siang.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

