Tanggul Kalibaru di Pertigaan Hek, Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jaktim kembali meluap. Para pengendara memaksakan diri untuk melintasi jalan secara pelan-pelan, Senin (25/3) malam.
Pada penutup pembatas besi proyek di pinggiran Kalibaru terlihat air begitu deras tumpah ke jalan. Sebelumnya, luapan air di Tanggul Kalibaru ini sempat surut pada Senin (25/3) siang.
Reporter: Miftahul Ghani
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow