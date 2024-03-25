Menurut Ustaz Hamzah Arafah, M.Pd, Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan ramadhan merupakan salah satu mukjizat yang memiliki kemuliaan hingga dijaga oleh Allah SWT. hingga Akhir zaman. Untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, tentu hal ini harus diraih dengan terus menjaga Al-Qur'an.

Beberapa kemuliaan Al-Qur'an diantaranya menjadi syafaat bagi pembacanya serta pahala yang begitu banyak bagi yang membacanya.

Produser: Vincentius Camar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News