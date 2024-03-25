Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Ibukota dan daerah penyangga seperti Depok dan Bogor sejak malam, membuat debit air Sungai Ciliwung di Pintu Air Mangarai meningkat, Senin (25/3).

Selain berstatus siaga 3, volume sampah yang ikut terbawa arus dari hulu menggunung hingga menghambat arus air. Petugas harus bekerja ekstra cepat mengevakuasi material sampah agar tidak terjadi penyumbatan yang dapat menambah ketinggian air.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(rns)

