TAUSIYAH Ramadhan Hamzah Arafah, M.Pd: Bagaimana Puasa Ibu Hamil dan Menyusui?

Vincentius Camar, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 17:49 WIB
Menurut Ustaz Hamzah Arafah, M.Pd, kita sebagai hamba muslim atau muslimah pada dasarnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan ramdhan sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS Al-Baqarah : 183, namun, ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang dapat menjadi keringanan (rukhsah) yang Allah berikan bagi beberapa kalangan misalnya, ibu hamil dan menyusui, yaitu diperbolehkan untuk berbuka selama ramadhan dan kemudian mengganti di bulan lainnya (qadha/ fidyah) memberi makan faqir miskin.
 
Produser: Vincentius Camar 

(fru)

