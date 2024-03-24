...

Tidak Kebagian Bantuan, Pengungsi Banjir di Demak Menangis

Sukmawijaya, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 22:02 WIB
Pengungsi di Demak berdesakan berharap mendapatkan bantuan dari Bapanas. Terbatasnya jumlah bantuan membuat beberapa pengungsi tak dapat bantuan. Seorang pengungsi bahkan menangis karena pada pembagian bantuan sebelumnya juga tidak kedapatan.
 
Sementara itu di posko pengungsian Desa Ngaluran sejumlah balita dan warga dewasa mulai mengalami sakit gatal-gatal dan demam. Dari data BPBD Demak, dari 25 ribu jiwa pengungsi kini masih tersisa 14 ribu jiwa pengungsi.
 
Reporter : Sukmawijaya
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

