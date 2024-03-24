Ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Bekasi terendam banjir pada Minggu (24/3/2024). Banjir disebabkan air kiriman dari wilayah kabupaten Bogor. Hal ini membuat Kali Bekasi yang berada persis di samping pemukiman meluap dan merendam ratusan rumah warga.

Ketinggian air di titik tertinggi mencapai 1 meter. Sebagian warga terdampak mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lain tetap memilih bertahan.

Wilayah ini menjadi salah satu wilayah langganan banji. Hal ini lantaran tidak adanya tanggul di bantaran Kali Bekasi.

Reporter : Rahmat Hidayat

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News