Seorang penjaga sekolah ditangkap Satnarkoba Polresta Tanjung Pinang setelah melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 1 ons di tubuh tersangka. Polisi yang melakukan pengembangan menemukan 7 paket sabu dan 1 paket ganja seberat 1,7 gram di gudang sekolah yang menjadi tempat tinggal tersangka.

Kontributor: Humala Nasution

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

