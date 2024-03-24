Seorang penjaga sekolah ditangkap Satnarkoba Polresta Tanjung Pinang setelah melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 1 ons di tubuh tersangka. Polisi yang melakukan pengembangan menemukan 7 paket sabu dan 1 paket ganja seberat 1,7 gram di gudang sekolah yang menjadi tempat tinggal tersangka.
Kontributor: Humala Nasution
Produser: Kristo Suryokusumo
