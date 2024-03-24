...

Penjaga Sekolah Ditangkap Polisi Setelah Transaksi Jual-Beli Narkoba

Humala Nasution, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 12:15 WIB
Seorang penjaga sekolah ditangkap Satnarkoba Polresta Tanjung Pinang setelah melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
 
Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 1 ons di tubuh tersangka. Polisi yang melakukan pengembangan menemukan 7 paket sabu dan 1 paket ganja seberat 1,7 gram di gudang sekolah yang menjadi tempat tinggal tersangka.
 
Kontributor: Humala Nasution 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

