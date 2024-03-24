Jannes Kilon Dias (35), pria yang mengaku nabi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tebing Tinggi. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan melakukan gelar perkara.

Atas perbuatannya, Jannes Kilon Dias terancam hukuman 6 tahun penjara. Untuk pengusutan lebih lanjut, sjumlah barang bukti seperti jubah, handphone, mimbar hingga headset milik tersangka turut diamankan.

Kontributor: Abdullah Sani Hasibuan

Produser: Kristo Suryokusumo

