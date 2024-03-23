Timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam di Stadion My Dinh.

Sebanyak 21 pemain dibawa pelatih Shin Tae-yong berangkat menuju Vietnam. Terlihat juga dua pemain anyar Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen ikut dalam rombongan skuad Garuda

Witan Sulaeman dan Egy Maulana Vikri berharap bisa membawa pulang poin meski harus tampil di depan pendukung Vietnam.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Febry Rachadi

(fru)

