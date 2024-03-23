Menurut Ustaz Nasyirul Lubab Lc, MA, ibadah puasa bukan hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, namun disaat berpuasa kiita juga harus menjaga kualitas ibadah puasa, banyak orang berpuasa hanya merasakan lapar dan dahaga saja, hal itu bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala dalam puasa tersebut, maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menjaga agar puasanya tetap bernilai pahala disisi Allah SWT.

(fru)

