Tausiyah Ramadhan Nasyirul Lubab Lc, MA: Puasa yang Sia-Sia

Vincentius Camar, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 05:00 WIB
Menurut Ustaz Nasyirul Lubab Lc, MA, ibadah puasa bukan hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, namun disaat  berpuasa kiita juga harus menjaga kualitas ibadah puasa, banyak orang berpuasa hanya merasakan lapar dan dahaga saja, hal itu bisa menyebabkan kita tidak  mendapatkan pahala dalam puasa tersebut, maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menjaga  agar puasanya  tetap bernilai pahala disisi Allah SWT.

