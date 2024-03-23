Jalan Raya Prepedan Kamal Kalideres masih terendam banjir meski pada Sabtu (23/3/2024) pagi ini Jakarta tak dilanda hujan. Warga terpaksa harus menerjang banjir setinggi hampir setengah meter.

Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir ini mengalami mogok. Tak sedikit pula pengendara yang berputar arah dan menggunakan jasa perahu milik warga untuk dapat menghindari banjir.

Banjir intensitas hujan tinggi kemarin dan meluapnya Kali Semongol serta buruknya saluran air.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan