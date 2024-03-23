Para teroris yang menyerang Balai Kota Crocus menyerbu ke dalam gedung konser dan mulai menembaki orang-orang secara langsung. Sebanyak tiga pria bertopeng berkamuflase menyerbu masuk ke aula melalui kios-kios. Mereka menembak orang dari jarak dekat dan melemparkan bom pembakar.

Mereka yang berhasil keluar dari aula diarahkan ke pintu keluar darurat oleh petugas keamanan kompleks, saat para penjaga tetap di lokasi. Sebanyak 40 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam “serangan teroris” di pusat perbelanjaan dan kompleks konser Crocus City Hall, barat laut Moskow. Kabar itu diungkap Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) pada Jumat (22/3/2024).

Menurut laporan, Crocus City, mal besar dan tempat konser musik di barat laut ibu kota Rusia, diserang oleh penyerang tak dikenal pada Jumat malam.

