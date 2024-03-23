Penembakan massal terjadi di tempat pertunjukan musik Balai Kota Crocus Moskow. Data awal dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menunjukkan 40 orang tewas dan lebih dari seratus orang terluka dalam serangan itu.

Teroris berkamuflase menyerbu ke dalam lokasi saat jeda konser. Mereka bersenjatakan senapan mesin. Korban tewas diperkirakan bertambah seiring proses evakuasi para korban.

Reporter: Syarifudin

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

