Teroris Serang Tempat Konser Balai Kota Crocus Moskow, Lebih dari 40 Orang Dilaporkan Tewas

Syarifudin, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 09:15 WIB
Penembakan massal terjadi di tempat pertunjukan musik Balai Kota Crocus Moskow. Data awal dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menunjukkan 40 orang tewas dan lebih dari seratus orang terluka dalam serangan itu.
 
Teroris berkamuflase menyerbu ke dalam lokasi saat jeda konser. Mereka bersenjatakan senapan mesin. Korban tewas diperkirakan bertambah seiring proses evakuasi para korban.
 
Reporter: Syarifudin
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

