JAKARTA - Series terbaru Vision+ Originals Pay Later baru saja merilis official teaser trailer pada Rabu (20/3/2024). Series garapan produser Surya Ardy Octaviand ini bergenre drama, komedi, romantis, produksi Vision+ bersama Scovi Film dan akan tayang perdana pada 29 Maret 2024.

Dalam teaser trailer series Pay Later, memperlihatkan kisah seorang karyawan bernama Tika (Amanda Manopo) yang hobi berbelanja barang-barang dengan sistem hutang atau paylater. Hidup Tika yang penuh gaya berubah drastis ketika dia tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya.

TIka jadi terlilit masalah keuangan hingga terancam dikejar debt collector. Secara keseluruhan, official teaser trailer series Pay Later menampilkan cuplikan seru dan menarik tentang kehidupan Tika yang penuh liku-liku.

Teaser trailer ini juga memperlihatkan bagaimana Tika harus beradaptasi dengan pekerjaan barunya dan menghadapi berbagai situasi yang lucu dan menegangkan dengan karakter-karakter yang unik.

Series Pay Later ini dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Aming, Fajar Sadboy, Musdalifah Basri, Cici Tegal, Roweina Umboh, Indra Birowo, Nesya Chandria.

Nantikan series Pay Later yang akan tayang perdana pada 29 Maret 2024 di Vision+ , untuk mengetahui di balik layar dunia pay later yang sering jadi andalan sekaligus meneror penggunanya!

