Polda Metro Jaya pastikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Saat ini penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara milik Firli Bahuri yang akan rampung dalam waktu dekat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga mengatakan kasus yang menjerat Firli Bahuri tersebut tidak akan di SP3 dan telah masuk di fase terakhir penyidikan.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

