Puluhan rumah warga di kawasan Rawa Terate, Pulogadung, terendam banjir pada Jumat ini (22/3/2024). Ketinggian Banjir tersebut mencapai hampir satu meter. Warga mengaku banjir sering terjadi di kawasan ini.

Selain curah hujan tinggi penyebab banjir juga berasal dari kiriman air dari Bogor yang menerpa Kali Cakung, Jakarta Timur. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera menangani banjir di kawasan ini.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

