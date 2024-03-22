...

Puluhan Rumah di Pulogadung Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai Semeter

Muhammad Farhan, Jurnalis · Jum'at 22 Maret 2024 18:11 WIB
Puluhan rumah warga di kawasan Rawa Terate, Pulogadung, terendam banjir pada Jumat ini (22/3/2024). Ketinggian Banjir tersebut mencapai hampir satu meter. Warga mengaku banjir sering terjadi di kawasan ini. 
 
Selain curah hujan tinggi penyebab banjir juga berasal dari kiriman air dari Bogor yang menerpa Kali Cakung, Jakarta Timur. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera menangani banjir di kawasan ini.
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

