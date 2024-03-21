Taeyong NCT akan resmi masuk wajib militer (wamil) di Angkatan Laut pada 15 April 2024. SM Entertainment menyebut tak akan ada acara apapun yang digelar terkait dengan Taeyong yang wamil.

Taeyong akan menjadi anggota NCT pertama yang menunaikan kewajiban militer. Adapun Leader NCT 127 itu masuk wamil pada usia 28 tahun.

Sekadar diketahui, wajib militer diwajibkan bagi setiap laki-laki Korsel berbadan sehat berusia antara 18-28 tahun, seiring negara itu masih belum mencapai penyelesaian dengan Korea Utara pasca Perang Korea pada 1950-1953.

Tim Liputan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News