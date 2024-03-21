Menjelang mudik Lebaran 2024, pengelola Tol Cipali melakukan perbaikan jalan rusak mulai dari Subang hingga Majalengka, Kamis (21/3). Terdapat 12 titik jalan rusak yang perbaikannya ditargetkan selesai pada akhir Maret 2024.

Perbaikan ruas Tol Cipali oleh dilakukan pada jalur Jakarta ke Jawa dan sebaliknya. Perbaikan ruas jalan tol dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik.

