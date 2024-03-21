Tim Hukum Anies-Muhaimin tiba di Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/3) pagi. Kedatangannya untuk mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilu 2024.

Tim Hukum Anies-Muhaimin datang sekitar pukul 08.10 WIB dengan membawa 10 personel. Mereka membawa dua bundel tumpukan berkas yang ingin disampaikan ke MK. Hingga kini pelaporan masih berlangsung dan belum ada keterangan dari tim hukum AMIN.

Reporter: Widya Michella

Produser: Akira AW

