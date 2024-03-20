Masjid Nasional Al Akbar Surabaya menyediakan hadiah motor kepada jamaah yang datang tadarusan Alquran. Setiap jamaah yang datang mengikuti tadarusan Alquran akan mendapatkan kupon hadiah. Kupon tersebut akan diundi pada malam 27 Ramadhan.

Selain kupon undian, para jamaah juga akan mendapatkan takjil dan makanan nasi kotak gratis. Masjid Al Akbar sendiri setiap harinya menyediakan 2 ribu porsi makanan untuk jamaah.

Kontributor: Rahmat Ilyasan

