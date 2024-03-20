Suasana haru menyelimuti pemakaman artis senior Donny Kesuma. Lokasi di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Rabu (20/3) siang. Terlihat jelas kesedihan dan isak tangis keluarga saat jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur.

Sosok almarhum Donny Kesuma merupakan pribadi yang baik, humoris dan suka membantu keluarga. Almarhum Donny Kesuma berpulang di usia ke 56 tahun karena sakit jantung.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Akira AW

(fru)

