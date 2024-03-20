Keraton Jogja mengadakan pameran bertajuk Abhimantrana. Pameran tersebut menyuguhkan upacara adat keraton Yogyakarta untuk mengenalkan adat Jawa dan Maknanya. Tak hanya memamerkan serangkaian adat Jawa, pameran ini juga untuk memperingati kenaikan tahta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang ke-35 tahun.

Ada tiga lokasi yang menjadi ruang pameran Abhimantrana. Pertama berisi informasi rangkaian upacara adat keraton Jogja dalam bentuk tulisan dan ilustrasi.

Ruang kedua berisi manuskrip asli asal-usul Babad Ngayogyakarta hingga peninggalan sultan terdahulu. Pada ruang terakhir ditampilkan replika kurungan ayam besar yang biasa digunakan dalam upacara Tedhak Siten

Ditampilkan juga proses pemakaman raja keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono IX yang wafat pada 2 Oktober 1988. Total ada 23 upacara adat yang dijelaskan di ruang pameran ini. Pameran ini digelar dari tanggal 9 Maret-25 Agustus 2024 di Gedung Sarangbaya Kompleks Kedhaton Keraton Jogja.

