Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu 20 Maret 2024. Jokowi menjelaskan, Bandara Singkawang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta bantuan CSR dari para pengusaha sukses asal Singkawang.

Presiden meyakini jika kerjasama tersebut dilakukan di seluruh daerah maka akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News