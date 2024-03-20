KPU RI secara resmi menetapkan perolehan suara Pemilu serentak tahun 2024. Sebanyak 8 Partai politik yang lolos ke parlemen karena telah melewati parlementiary threshold sebesar 4 persen.
PDI Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara dari akumulasi 84 daerah pemilihan atau 16,72 persen. Berikut perolehan suara partai politik Pemilu 2024 yang lolos parlementiary threshold 4%.
PDIP: 25.387.279 (16,72%)
Golkar: 23.208.654 (15,29%)
Gerindra: 20.071.708 (13,22%)
PKB: 16.115.655 (10,62%)
Nasdem: 14.660.516 (9,66%)
PKS: 12.781.353 (8,42%)
Demokrat: 11.283.160 (7,43%)
PAN: 10.984.003 (7,24%)
Reporter: Danandaya Arya Putra
(fru)
