...

Masih Bertahan di Depan Kantor KPU, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 23:33 WIB
A A A
Polisi mulai memukul mundur massa aksi yang masih bertahan di depan kantor KPU RI, Rabu (20/3) malam. Sejumlah peserta massa aksi perlahan meninggalkan lokasi, namun ada massa aksi yang tidak terima dan masih bertahan di lokasi.
 
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengimbau agar seluruh peserta aksi segera meninggalkan lokasi.
 
Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang pilpres 2024.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini