Polisi mulai memukul mundur massa aksi yang masih bertahan di depan kantor KPU RI, Rabu (20/3) malam. Sejumlah peserta massa aksi perlahan meninggalkan lokasi, namun ada massa aksi yang tidak terima dan masih bertahan di lokasi.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengimbau agar seluruh peserta aksi segera meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang pilpres 2024.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

