Tolak Pemilu Curang, Massa Bakar Ban di Depan Kantor KPU

Bagus Prasetya Adi, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 22:00 WIB
Aksi bakar ban dilakukan di depan gedung KPI RI jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara pileg dan Pilpres, Rabu (20/3). Massa aksi menuntut Presiden Jokowi mundur dan menolak hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan.
 
Massa juga menuntut bergulirnya hak angket karena proses pemilu yang curang. Sementara pengamanan berlapis terlihat di Gedung KPU jelang pengumuman rekapitulasi suara Pileg dan Pilpres 2024.
 
Reporter: Camar Haeda, Bagus Prasetya Adi

(fru)

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

