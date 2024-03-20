Aksi bakar ban dilakukan di depan gedung KPI RI jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara pileg dan Pilpres, Rabu (20/3). Massa aksi menuntut Presiden Jokowi mundur dan menolak hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan.

Massa juga menuntut bergulirnya hak angket karena proses pemilu yang curang. Sementara pengamanan berlapis terlihat di Gedung KPU jelang pengumuman rekapitulasi suara Pileg dan Pilpres 2024.

Reporter: Camar Haeda, Bagus Prasetya Adi

(fru)

