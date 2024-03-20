Proses evakuasi warha korban terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah terus dilakukan, Rabu (20/3). Hampir semua korban banjir yang dievakuasi adalah warga dukuh Magersari, Desa Karanganyar, Demak.
Karena perahu mesin terbatas, relawan hanya bisa mengevakuasi wanita, anak-anak dan lansia. Sebelumnya, warga memilih bertahan dirumahnya dan menolak untuk mengungsi, namun banjir makin tinggi dan mereka meminta dievakuasi.
Kontributor: Sukmawijaya
(fru)
