Proses evakuasi warha korban terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah terus dilakukan, Rabu (20/3). Hampir semua korban banjir yang dievakuasi adalah warga dukuh Magersari, Desa Karanganyar, Demak.

Karena perahu mesin terbatas, relawan hanya bisa mengevakuasi wanita, anak-anak dan lansia. Sebelumnya, warga memilih bertahan dirumahnya dan menolak untuk mengungsi, namun banjir makin tinggi dan mereka meminta dievakuasi.

Kontributor: Sukmawijaya

(fru)

