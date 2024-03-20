KA Putri Deli rute Medan-Tanjungbalai terlibat kecelakaan dengan truk, Selasa (19/3) malam. Lokasi di Jalan Antara Stasiun Perbaungan-Stasiun Lidah Tanah, Serdang Bedagai, Sumut. PT KAI akan menuntut ganti rugi atas terkait insiden tersebut.

Kecelakaan membuat perjalanan KA Putri Deli terhenti karena kerusakan lokomotif. Sementara untuk para penumpang, PT KAI memastikan bakal memberikan service recovery.

