Ribuan Personel TNI-Polri Amankan Pengumuman Hasil Pemilu di KPU RI

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 11:35 WIB
Sebanyak 3.500 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan pengumuman hasil Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pengamanan ketat terlihat di area kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
 
Beton pembatas nampak terpasang dan menutup ruas jalan di depan kantor KPU RI. Selain di gedung KPU, ribuan personel juga berjaga di gedung Bawaslu dan DPR RI untuk mengantisipasi adanya gesekan antara massa. 
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

