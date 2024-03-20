Sebanyak 3.500 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan pengumuman hasil Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pengamanan ketat terlihat di area kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Beton pembatas nampak terpasang dan menutup ruas jalan di depan kantor KPU RI. Selain di gedung KPU, ribuan personel juga berjaga di gedung Bawaslu dan DPR RI untuk mengantisipasi adanya gesekan antara massa.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

