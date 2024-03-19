Ustaz Nasyirul Lubab Lc, MA, dalam kultumnya mengatakan bahwa cinta dunia adalah pangkal setiap keburukan, penyakit terbesar umat ini yang sulit diobati adalah cinta dunia. Penyakit inilah yang menjadikan sebab utama umat ini lemah. Di antara kriteria penyakit cinta dunia adalah memiliki ambisi yang besar, tamak, rakus, lalai dalam ibadah dan ragu dalam menjalani tuntunan kehidupan.

