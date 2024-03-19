Artis Indonesia, Donny Kesuma meninggal dunia, Selasa (19/3/2024) malam. Donny sebelumnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit di kawasan Bekasi, sejak 16 Maret lalu.

Donny dilarikan ke rumah sakit karena detak jantungnya melemah. Donny memiliki riwayat penyakit jantung sejak 2015. Bahkan aktor 55 tahun itu sudah menjalani proses pemasangan ring.

Donny merupakan aktor yang membintangi sejumlah sinetron populer Tanah Air. Seperti Jelita & Juwita, Siti Nurbaya hingga Putri Nabila. Belum diketahui di mana jenazah akan dimakamkan

Reporter: Ravie Wardhani

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

