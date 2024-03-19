...

Kabar Duka, Donny Kesuma Meninggal Dunia

Ravie Wardani, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 22:46 WIB
Artis Indonesia, Donny Kesuma meninggal dunia, Selasa (19/3/2024) malam. Donny sebelumnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit di kawasan Bekasi, sejak 16 Maret lalu. 
 
Donny dilarikan ke rumah sakit karena detak jantungnya melemah. Donny memiliki riwayat penyakit jantung sejak 2015. Bahkan aktor 55 tahun itu sudah menjalani proses pemasangan ring. 
 
Donny merupakan aktor yang membintangi sejumlah sinetron populer Tanah Air. Seperti Jelita & Juwita, Siti Nurbaya hingga Putri Nabila. Belum diketahui di mana jenazah akan dimakamkan
 
Reporter: Ravie Wardhani 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

