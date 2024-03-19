Jelang berbuka pasar kaget Kampung Jawa di Dusun Wanasari, Denpasar selalu dipadati warga. Pasar dadakan ini menyajikan beragam kuliner berbuka puasa dengan beragam jenis takjil.

Kehadiran pasar kaget ini selalu menjadi incaran karena hanya ada saat bulan suci ramadhan saja. Pasar kaget takjil ini selain menjadi daya tarik saat bulan puasa juga mampu mengangkat perkonomian dan UMKM warga.

Kontributor: Indira Arri

(rns)

