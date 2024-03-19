Ratusan jemaah umrah memadati Terminal 3 dan 2 Bandara Soetta, Tangerang, Selasa (19/3). Para jemaah yang berasal dari berbagai daerah ini sudah merencanakannya sejak jauh hari.

Kebanyakan mereka ingin menikmati dan merasakan sensasi bulan Ramadhan di tanah suci. Imigrasi Bandara Soetta mencatat ada kenaikan untuk perjalanan luar negri yakni 30 persen.

Sebanyak 3.000 hingga 3.500 orang per harinya berangkat menuju tanah suci.

Reporter: Hasnugara

Produser: Akira AW

