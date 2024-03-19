Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar mengklaim kasus demam berdarah dengue (DBD) menurun dibanding tahun sebelumnya. Dinkes terus melakukan fogging atau di wilayah yang ditemukan kasus demam berdarah.

Upaya tersebut juga dimaksimalkan dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Dari Januari hingga Maret 2024, tercatat ada 115 kasus demam berdarah (DBD) di Bali.

Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pada 2023, dimana terdapat 781 kasus dalam periode yang sama.

