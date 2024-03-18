Dalam Kultumnya Ustaz Herman Budianto M.Si menjelaskan bahwa ramadhan adalah bulan terbaik dalam menjadikan hati sebagai qolbun salim. Menyembuhkan hati dari penyakit yang ada sehingga hati bisa menjadi bersih dan suci. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh agar penyakit hati bisa dihilangkan sehingga bisa menjadi manusia terbaik dalam setiap langkahnya, menebar kebaikan dan banyak memberikan kemanfaatan.

Vincentius Camar