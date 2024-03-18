Jasa Marga menyiapkan sarana dan prasarana guna kesiapan mengadapi mudik lebaran, Senin (18/3). Mulai dari penambahan 60 petugas untuk membantu transaksi dan mengatur lalin di area tol.

Jasa Marga juga masih menunggu rakornas dari Korlantas untuk rekayasa lalin serta contra-flow. Ada tiga titik yang menjadi fokus petugas, yaitu Gerbang utama Kalitama arah Bandung, Gerbang Tol Pasteur serta Gerbang Tol Cileunyi.

