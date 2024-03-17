Dua kelompok remaja tawuran dan saling serang dengan menggunakan batu dan petasan di Koja pada Minggu (17/3/2024) pagi. Aksi tawuran tersebut sudah membuat resah warga. Penggunaan petasan membuat warga khawatir terjadi kebakaran.

Padahal setiap malam di bulan suci Ramadan petugas kepolisian melakukan patroli rutin di kawasan ini. Namun, para pelaku tawuran malah beraksi pada pagi hari.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

