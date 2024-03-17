...

Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Indramayu Protes Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan Rusak

Andrian Supendi, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 20:04 WIB
Sejumlah warga menanam pohon pisang di Jalan Raya Panyindangan Kulon, Indramayu. Aksi ini digelar pada Minggu (17/3/2024).
 
Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes, lantaran Pemkab setempat tak kunjung memperbaiki jalan yang kondisinya rusak parah. Jalan itu dipenuhi lubang-lubang di mana ketika hujan pemandangan kubangan penuh lumpur tersaji di sepanjang ruas jalan. Warga mengaku sudah lebih dari 10 tahun jalan ini tak tersentuh perbaikan.
 
Reporter: Andrian Supendi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

