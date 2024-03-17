Sejumlah warga menanam pohon pisang di Jalan Raya Panyindangan Kulon, Indramayu. Aksi ini digelar pada Minggu (17/3/2024).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes, lantaran Pemkab setempat tak kunjung memperbaiki jalan yang kondisinya rusak parah. Jalan itu dipenuhi lubang-lubang di mana ketika hujan pemandangan kubangan penuh lumpur tersaji di sepanjang ruas jalan. Warga mengaku sudah lebih dari 10 tahun jalan ini tak tersentuh perbaikan.

Reporter: Andrian Supendi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

