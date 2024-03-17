...

Pengungsi Banjir di Kantor Bupati Grobogan Mulai Terjangkit Penyakit

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 19:25 WIB
Sebanyak 150 pengungsi banjir Grobogan masih beertahan di Kantor Bupati hingga Minggu (17/3/2024) siang. Beberapa di antaranya mulai mengalami beberapa gejala sakit. Seperti pusing, meriang dan sakit perut.
 
Petugas Dinkes Grobogan memberikan pengobatan dan terapi gratis kepada pengungsi yang sakit setiap hari. Kondisi yang diderita membuat pengungsi tidak bisa beraktivitas normal.
 
Bupati Grobogan, Sri Sumarni memastikan Pemkab memberikan pelayanan penuh kepada pengungsi yang sakit. Ia meminta pengungsi tak terburu-buru untuk pulang karena banjir yang merendam kampung masih cukup tinggi.
 
Reporter: Rustaman Nusantara
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

