Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jakbar, Minggu (17/3). Tepatnya di Jalan Kota Bambu Raya, RT13 dan RT14/RW03, Palmerah, Jakbar.

Ketua RT, Sonia (52) menjelaskan kronologi kebakaran yang terjadi pada pukul 01.30 WIB. Ia meyakini kebakaran bermula dari kontrakan yang banyak dihuni tukang nasi goreng. Wahidin salah satu penghuni kontrakan mengaku kaget dengan kejadian tersebut.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News