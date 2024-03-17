...

Begini Kronologi Kebakaran Hebat yang Melanda Kota Bambu Utara Jakbar

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 14:30 WIB
Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jakbar, Minggu (17/3). Tepatnya di Jalan Kota Bambu Raya, RT13 dan RT14/RW03, Palmerah, Jakbar.
 
Ketua RT, Sonia (52) menjelaskan kronologi kebakaran yang terjadi pada pukul 01.30 WIB. Ia meyakini kebakaran bermula dari kontrakan yang banyak dihuni tukang nasi goreng. Wahidin salah satu penghuni kontrakan mengaku kaget dengan kejadian tersebut. 
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Akira AW

(fru)

