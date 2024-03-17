Banjir di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muarojambi, Jambi terus meluas, Minggu (17/3). Imbasnya, ratusan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya air Sungai Batanghari.

Warga sulit beraktivitas karena ratusan hektare lahan pertanian terendam banjir. Warga terpaksa harus menggunakan perahu karena insfratruktur jalan utama terendam banjir.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira AW

(fru)

