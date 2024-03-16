...

TAUSIYAH RAMADHAN Ustadz Rizal Muzaki, S.Pd : Pendidikan Sabar Dalam Ramadhan

Vincentius Camar, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 05:00 WIB
Pada Kultum Tausiyah Ramadhan 2024 kali ini, Ustaz Rizal Muzaki, SPd menyampaikan bahwa sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Dalam kontek di bulan puasa ini tentu umat Islam diberikan suatu keistimewaan dalam melatih sifat kesabaran. Bulan ramadhan adalah sebagai bentuk lembaga pendidikan untuk mewujudkan karakter umat muslim yang berakhlak mulia dan mempunyai jiwa kesabaran. Kurikulumnya adalah puasa yang diwajibkan di bulan suci ramadhan ini.

(mhd)

