...

155 Terluka dan 20 Tewas saat Israel Menembaki Warga Gaza di Distribusi Bantuan

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 20:04 WIB
A A A
Kementerian Kesehatan Palestina menuduh pasukan Israel melancarkan serangan di dekat titik distribusi bantuan di Gaza utara yang dilanda perang, 20 tewas dan 155 orang terluka. Menurut militer Israel, warga di dekat Bundaran Kuwait, titik distribusi bantuan, tertabrak truk.
 
Pasukan Israel amankan konvoi 31 truk bantuan ketika kekerasan meletus, Kamis malam 14/3. Banyak warga mengaku kehilangan sanak saudaranya dalam insiden tersebut. Di RS Shifa, sekitar 120 kasus terdaftar dan 25 jenazah dibawa malam itu juga.
 
PBB mengatakan seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza menghadapi kelaparan. Bundaran Kuwait menjadi titik distribusi bantuan di Gaza utara, beberapa pekan terakhir.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini