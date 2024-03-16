Kementerian Kesehatan Palestina menuduh pasukan Israel melancarkan serangan di dekat titik distribusi bantuan di Gaza utara yang dilanda perang, 20 tewas dan 155 orang terluka. Menurut militer Israel, warga di dekat Bundaran Kuwait, titik distribusi bantuan, tertabrak truk.

Pasukan Israel amankan konvoi 31 truk bantuan ketika kekerasan meletus, Kamis malam 14/3. Banyak warga mengaku kehilangan sanak saudaranya dalam insiden tersebut. Di RS Shifa, sekitar 120 kasus terdaftar dan 25 jenazah dibawa malam itu juga.

PBB mengatakan seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza menghadapi kelaparan. Bundaran Kuwait menjadi titik distribusi bantuan di Gaza utara, beberapa pekan terakhir.

(mhd)

