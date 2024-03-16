Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kompleksitas yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebutuhan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Jokowi di Labuhanbatu, Jumat (15/3/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi dilema menjaga keseimbangan harga beras. Petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih. Sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.

Selain itu, keragaman geografis Indonesia menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News