...

Curhat Jokowi: Kalau Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Saya Dimarahi Ibu-ibu

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 08:30 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kompleksitas yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebutuhan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Jokowi di Labuhanbatu, Jumat (15/3/2024). 
 
Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi dilema menjaga keseimbangan harga beras. Petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih. Sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.
 
Selain itu, keragaman geografis Indonesia menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini