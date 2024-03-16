...

Koalisi Perubahan Segera Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 08:00 WIB
Partai Nasdem bersama PKB dan PKS berencana untuk memulai perguliran hak angket tentang kecurangan pemilu di DPR RI. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim di Jakarta Jumat (15/3/2024).
 
Koalisi Perubahan siap segera mengusulan 25 nama dari setiap fraksi untuk menggulirkan hak angket. Terobosan alternatif sengaja dilakukan mengingat lambatnya hak angket digulirkan.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

