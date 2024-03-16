Partai Nasdem bersama PKB dan PKS berencana untuk memulai perguliran hak angket tentang kecurangan pemilu di DPR RI. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim di Jakarta Jumat (15/3/2024).
Koalisi Perubahan siap segera mengusulan 25 nama dari setiap fraksi untuk menggulirkan hak angket. Terobosan alternatif sengaja dilakukan mengingat lambatnya hak angket digulirkan.
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow