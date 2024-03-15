...

Asyiknya Berpetualang di Gurun Pasir Wadi Rum Yordania Tempat Lokasi Syuting Film The Last Days On Mars

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2024 18:30 WIB
Menginap di resort bintang lima dengan pemandangan gurun pasir yang unik tentunya merupakan suatu sensasi yang luar biasa. Jurnalis iNews Media Group berkesempatan menginap semalam di Tenda Martian Domes, Sun City Camp yang terletak di Wadi Rum, kawasan Gurun Pasir di negara Yordania. Gurun pasir tersebut sering dijadikan lokasi syuting film Hollywood seperti  The Martian, The Last Days on Mars dan Red Planet.
 
Jenis tenda yang ditawarkan di Sun City Camp ini yaitu tenda  Bedouin tradisional dan tenda kerajaan (suite) atau tenda unik Martian Domes. Dalam Tenda tenda tersebut terdapat ruang makan buffett dengan berbagai hidangan ala Timur Tengah. Pengunjung juga bisa melakukan kegiatan petualangan seperti  safari gurun dengan kendaraan doubel cabin dan penjelajahan dengan naik unta.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter :  SM Said

(mhd)

