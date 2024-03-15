Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak warga berinovasi dalam memberikan sajian makanan bergizi untuk anak. Hal tersebut disampaikan Heru Budi di Semper Barat, Jumat (15/3/2024).

Hal ini dalam upaya penanggulangan pengentasan percepatan stunting. Heru menyebutkan Pemprov DKI terus berupaya merealisasikan agar wilayah Jakarta bisa zero stunting dengan berbagai upaya.

Pemprov sendiri menganggarkan dana program Percepatan Penurunan Stunting sebesar Rp 1,87 triliun. Jumlah ini setara 3 persen dari total belanja daerah

